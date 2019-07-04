2019-07-04T13:49:47+03:00
Общество

«Школа юных летчиков» в Ижевске хочет восстановить парашютную вышку

На это потребуется около 1,5 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: boomstarter.ruФото: boomstarter.ru
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В Ижевске сотрудники военно-патриотического центра «Школа юных летчиков» планируют восстановить парашютную вышку. Инициатором стала директор школы Ольга Шахова.

- Много лет подряд школьники, студенты и просто заинтересованные люди, мечтающие о прыжке с парашютом, имели возможность испытать себя. К сожалению, сегодня прыжки совершать нельзя - вышка пришла в негодность. Нет стрелы, нарушена конструкция шахты с противовесом, да и купол парашюта устарел. Множеству желающих совершить прыжок пришлось расстаться со своей мечтой, - написала Ольга Шахова.

На восстановление вышки потребуется около 1,5 млн рублей. И так как школа не располагает такими деньгами, то директор открыла сбор денег на сайте. Все неравнодушные жители города смогут поучаствовать в восстановлении вышки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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