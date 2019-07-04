В Ижевске ликвидировали опасную парковку

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-04T15:46:47+03:00

Теперь дети и взрослые могут не бояться, что их не заметит водитель

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В Ижевске по обращению регионального отделения ОНФ служба благоустройства и дорожного хозяйства ликвидировала опасную парковку около школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

- Парковка была ликвидирована на улице Барышникова возле школы №76. Об этой ситуации активистам стало рассказали жители ближайших домов и родители школьников. На месте оказалось, что машины, которые стоят на парковке закрывают видимость и пешеходам, и водителям, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба ОНФ в Удмуртии

Не так давно на улице Барышникова проходил ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», специалисты сделали газон на месте парковки и загородили площадку бордюром.

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ИСТОЧНИК KP.RU