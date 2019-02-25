2019-02-25T16:28:01+03:00
Общество

Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске

Такую инициативу поддержали в соцсетях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу. С такой инициативой вышел один из жителей города. Он призвал всех неравнодушных откликнуться, при этом за несколько часов под постом поддержали инициатора 700 человек.

- Если будет такой запрос от жителей, то я поддержу идею. Я видел обсуждение этой идеи в социальных сетях, и оно собирало много одобрительных отзывов. Мое личное мнение - если появится памятник, который сделан достойно, то он имеет место быть. Можно по-разному относиться к этому исполнителю, но он внес свой вклад в культуру.

Отмечу, что при администрации города существует комиссия, которая в том числе должна одобрить идею установки памятника, - сообщил Олег Гарин в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Напомним, что российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный слушателям под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ижевском клубе.

Мать погибшего в Ижевске Децла Ирина Толмацкая рассказала, что могло стать причиной смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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