2019-06-19T12:18:10+03:00
Общество

Граффити с изображением рэпера Децла закончили в Ижевске

Рисунок находится на доме №275 по улице Карла Маркса
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске активисты закончили граффити, посвященное рэперу Децлу (Кирилл Толмацкий). Законченный рисунок находится на пересечении улиц Карла Маркса и пер. Широкий на доме №275.

Художник очень реалистично передал взгляд репера, также на стене расположилась надпись «Твори добро, бро». Прохожим, кажется, тоже нравится идея, так как удивляются и фотографируются на фоне граффити.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, идея нарисовать граффити с исполнителем появилась сразу же после того, как Кирилла не стало. Но осуществить получилось только сейчас.

Также были активисты, которые хотели установить в Ижевске памятник Кириллу (подробнее).

Напомним, рэп-исполнитель Децл скончался в ижевском клубе после выступления 3 февраля (подробнее)

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ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ДЕЦЛА В ИЖЕВСКЕ.now we're here

ИСТОЧНИК KP.RU

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