Граффити с изображением рэпера Децла закончили в Ижевске

В Ижевске активисты закончили граффити, посвященное рэперу Децлу (Кирилл Толмацкий). Законченный рисунок находится на пересечении улиц Карла Маркса и пер. Широкий на доме №275.

Художник очень реалистично передал взгляд репера, также на стене расположилась надпись «Твори добро, бро». Прохожим, кажется, тоже нравится идея, так как удивляются и фотографируются на фоне граффити.

Кстати, идея нарисовать граффити с исполнителем появилась сразу же после того, как Кирилла не стало. Но осуществить получилось только сейчас.

Также были активисты, которые хотели установить в Ижевске памятник Кириллу (подробнее).

Напомним, рэп-исполнитель Децл скончался в ижевском клубе после выступления 3 февраля (подробнее)

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ДЕЦЛА В ИЖЕВСКЕ.now we're here