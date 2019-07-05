Две тройни родились в Удмуртии в июне

СЕГОДНЯ 07:01 2019-07-05T09:19:56+03:00

В 2018 году родилось всего две тройни

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В Удмуртии в июне родились две тройни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

У одной пары родились два мальчика и одна девочка, другая пара стала счастливыми родителями троих мальчиков. Все малыши находятся под присмотром специалистов, после того, как они пройдут обследование их выпишут.

Напомним, первая тройня в 2019 году родилась в марте, тогда у пары появились на свет две девочки и мальчик. А за 2018 год в Удмуртии родилось всего две тройни.

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ИСТОЧНИК KP.RU