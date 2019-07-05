Чем будет удивлять поклонников в новом сезоне фигуристка Елизавета Туктамышева

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-05T12:04:02+03:00

На данный момент она уже объявила о смене хореографа

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Фигуристы уже усиленно готовятся к новому сезону. Исключением не стала и уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая тренируется у питерского тренера Алексея Мишина.

На данный момент она тренирует короткую программу с новым хореографом. Елизавета ранее уже работала с иностранными хореографами, но ради нового хореографа она отправилась в Южную Каролину. Короткая программа у фигуристки будет под композицию Drumming Song британской поп-группы Florence and the Machine. Кстати, фигуристка пока не раскрыла, какой будет произвольная программа.

Как сообщает портал spbvedomosti.ru ссылаясь на Туктамышеву, фигуристка восстановила тройной аксель и каскад «3+3». Также она собирается включить в произвольную программу два тройных акселя.

Первое выступление в сезоне Туктамышева покажет на этапах Гран-при в Лас-Вегасе с 18 по 20 октября, далее с 8 по 10 ноября в Пекине.

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Елизавета Туктамышева горячий показательный номер WTT 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU