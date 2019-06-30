Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила фото с подругами-фигуристками

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-30T10:15:18+03:00

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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева продолжает подготовку к новому сезону и для прогона программы отправилась в США. Однако кроме тренировок и прокатов, спортсменка не забывает и об отдыхе. На своей странице в социальной сети девушка выложила фотографию с пляжа, на которой она позирует вместе с другими фигуристками в купальниках, и получила восторженные отзывы у поклонников. Помимо Елизаветы Туктамышевой, на снимке – Софья Самодурова, Мария Передерова и Анастасия Гулякова.

Напомним, Елизавета Туктамышева выступит на Гран-при сезона 2019/2020.

Всего серия Гран-при включает 6 этапов, которые пройдут шести странах - США, Канаде, Франции, Китае, России и Японии. Первый этап стартует 18 октября и продлится до 10 ноября, пройдет он в Лас Вегасе. На нем выступит чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. Также она появится на четвертом этапе в Китае – с 8 по 10 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU