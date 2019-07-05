2019-07-05T15:23:44+03:00
Общество

За 2019 год в Удмуртии произошло 47 ДТП с участием диких животных

В двух из них пострадали медведи
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.udmurtohota.ruФото: www.udmurtohota.ru
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В Удмуртии за прошедший период 2019 года произошло 47 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

- Зафиксировано 44 ДТП с участием лосей, два с медведями и одна автомобильная авария с участием кабана, - сообщает пресс-служба.

Водителем напоминают, что на опасных участках дорог, которые обозначены спецзнаком «Дикие животные», нужно быть предельно внимательным. Также необходимо соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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