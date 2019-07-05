За 2019 год в Удмуртии произошло 47 ДТП с участием диких животных
В Удмуртии за прошедший период 2019 года произошло 47 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.
- Зафиксировано 44 ДТП с участием лосей, два с медведями и одна автомобильная авария с участием кабана, - сообщает пресс-служба.
Водителем напоминают, что на опасных участках дорог, которые обозначены спецзнаком «Дикие животные», нужно быть предельно внимательным. Также необходимо соблюдать скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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