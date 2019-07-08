В День семьи, любви и верности в Ижевске пройдет флешмоб

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-08T10:14:40+03:00

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В Ижевске, 8 июля, в понедельник в честь празднования Дня семьи, любви и верности волонтеры города организуют большой флешмоб. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Штаб добровольчества «Иж-волонтер».

В 16:30 в сквере Победы жители Ижевска создадут большое сердце. Также на площадке все желающие смогут нарисовать на асфальте, тема - «Я и моя семья».

Участниками мероприятия являются кураторы и воспитанники волонтерских отрядов города Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU