30 минут в воздухе: В «Парках Ижевска» прокомментировали остановку аттракциона
В Ижевске 7 июля, в воскресенье, любители покататься на экстремальных каруселях получили свою порцию адреналина. Не так давно установленный в Летнем саду аттракцион «Тополь» остановился во время работы и все, кто на нем находился, провисели в воздухе около получаса. В «Парках Ижевска» прояснили ситуацию.
- «Тополь» - один из новых экстремальных аттракционов, запущенных в новом сезоне 2019 года. 7 июля произошел внештатный случай остановки аттракциона. В кратчайшие сроки силами сотрудников парка была оказана помощь гостям, которые оказались в этот момент на аттракционе. В течение 30 минут все пассажиры оказались на земле. Сотрудники парка принесли свои извинения за ситуацию, был произведен возврат денежных средств за катание и предложено катание на другом аттракционе, - сообщает пресс-служба.
Также была проведена консультация с производителем аттракциона и дополнительная техническая проверка. На данный момент «Тополь» исправен и продолжит свою работу.
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В Ижевске на аттракционе посетители провисели в воздухе около получаса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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