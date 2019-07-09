В Птичьем сквере в Ижевске продолжаются работы по реконструкции

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-09T17:30:44+03:00

Сквер находится между жилыми домами по улице Пушкинская 158 и Коммунаров 191а

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В Ижевске в Птичьем сквере продолжаются работы по реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На территории сквера уже демонтировали асфальтобетонного покрытия и вырублен кустарник. Там будут класть тротуарную плитку, бетонную экоплитку и появится покрытие из асфальтобетона. Также на территории обустроят газон, - сообщает пресс-служба.

При этом в сквере установят наружное освещение, разобьют цветники, а также появятся арт-объекты в виде скворечников и кормушек для птиц. Стоимость работ по контракту составляет 7,7 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU