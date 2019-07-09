В Птичьем сквере в Ижевске продолжаются работы по реконструкции
В Ижевске в Птичьем сквере продолжаются работы по реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На территории сквера уже демонтировали асфальтобетонного покрытия и вырублен кустарник. Там будут класть тротуарную плитку, бетонную экоплитку и появится покрытие из асфальтобетона. Также на территории обустроят газон, - сообщает пресс-служба.
При этом в сквере установят наружное освещение, разобьют цветники, а также появятся арт-объекты в виде скворечников и кормушек для птиц. Стоимость работ по контракту составляет 7,7 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ижевске полным ходом идет благоустройство скверов.
- В каких скверах не хватает скамеек, а где нужна детская площадка? Полный рейтинг смотрите на сайте.
- В сквере на улице Петрова начались строительные работы, которых жители домов ждали три года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»