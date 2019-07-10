В Ижевске водитель сбил 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-10T14:03:42+03:00

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В Ижевске 9 июля, во вторник, по Воткинскому шоссе автомобиль сбил мальчика-велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 62-летний водитель машины «Лифан Х-60» при выезде с прилегающей территории сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста. Ребенок ехал справа налево по ходу движения машины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП ребенок получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU