В Ижевске водитель сбил 11-летнего мальчика
В Ижевске 9 июля, во вторник, по Воткинскому шоссе автомобиль сбил мальчика-велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 62-летний водитель машины «Лифан Х-60» при выезде с прилегающей территории сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста. Ребенок ехал справа налево по ходу движения машины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП ребенок получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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