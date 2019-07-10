2019-07-10T16:42:37+03:00
Происшествия

Около 170 кустов мака изъято у жительницы Удмуртии

На данный момент проводится проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии полицейскими совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Малопургинскому району у местной жительницы было обнаружено около 170 кустов мака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- У 61-летней женщины было изъято 163 куста мака, которые она выращивала на своем участке. На данный момент проводится проверка, - сообщает ведомство.

Также полицейскими из незаконного оборота у ранее судимого жителя Сарапула было изъято более 500 г наркотического средства «маковая солома». Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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