Около 170 кустов мака изъято у жительницы Удмуртии
В Удмуртии полицейскими совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Малопургинскому району у местной жительницы было обнаружено около 170 кустов мака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- У 61-летней женщины было изъято 163 куста мака, которые она выращивала на своем участке. На данный момент проводится проверка, - сообщает ведомство.
Также полицейскими из незаконного оборота у ранее судимого жителя Сарапула было изъято более 500 г наркотического средства «маковая солома». Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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