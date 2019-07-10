В Ижевске в подземном переходе у УдГУ вандалы сломали освещение
В Ижевске в подземном переходе у УдГУ вандалы сломали новое освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На прошлой неделе после того, как арендатор освободил помещения, специалисты восстановили освещение перехода. Минувшей ночью неизвестные сломали светильники и оборвали провода, - сообщает пресс-служба.
На данный момент планируется восстанавливать освещение. Муниципалитет намерен обратиться в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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