Из-за проведения ремонтных работ в Ижевске перекроют участок дороги

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-10T16:59:01+03:00

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В Ижевске в связи с проведением работ по строительству сетей водоснабжения временно ограничат движение на перекрестке улиц Бабушкина и Ухтомского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участок перекроют 11 июля с 08:00 до 23:00. Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут, а также выполнять требования временных дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU