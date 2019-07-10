Из-за проведения ремонтных работ в Ижевске перекроют участок дороги
В Ижевске в связи с проведением работ по строительству сетей водоснабжения временно ограничат движение на перекрестке улиц Бабушкина и Ухтомского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Участок перекроют 11 июля с 08:00 до 23:00. Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут, а также выполнять требования временных дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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