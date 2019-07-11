2019-07-11T16:46:22+03:00
Происшествия

Работник, отвечающий за безопасность фонтана в Летнем саду Ижевска, будет осужден за гибель подростка

Чаша фонтана упала на подростка осенью 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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В Ижевске зампрокурора республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели подростка, которого придавила чаша фонтана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 31 октября 2018 года группа подростков прыгнула на тентовый чехол, которым был закрыт фонтан в Летнем саду, в результате чего произошло обрушение чаш каскадного фонтана. При падении чаша придавила 15-летнего школьника, он погиб, - сообщает ведомство.

Согласно предъявленному обвинению и материалам дела, работник предприятия, который отвечал за безопасность фонтанного комплекса, дал поручение подчиненным на зиму укрыть фонтан тентом. Эти действия создали угрозу обрушения закрепленных при помощи клея элементов каскада. Также обвиняемый не удостоверился в безопасности приобретенного сооружения и допустил его ввод в эксплуатацию.

По версии предварительного следствия, обвиняемый нарушил требования строительных правил и стандартов надежности конструкций, правил благоустройства и условий консервации, что повлекло смерть человека.

Сотруднику предъявлено обвинение по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Уголовное дело в ближайшее время передадут в Октябрьский районный суд Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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