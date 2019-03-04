2019-03-04T12:51:52+03:00
Общество

В Летнем саду Ижевска пересматривают систему безопасности

Это произошло после того, как чашей фонтана убило ребенка
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Летнем саду Ижевска, что на улице Горького, пересматривают систему безопасности после смертельного инцидента, который произошел в ноябре 2018 года. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин, усилят безопасность.

- Мы работаем над этим и пересматриваем в целом систему безопасности в парках. Наша задача, чтобы это была безопасная территория и мы все для этого предпримем, - сообщил Сергей Буторин.

В ноябре 2018 года на подростка упала чаша фонтана, когда компания друзей дурачились около архитектурного объекта (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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