В Летнем саду Ижевска пересматривают систему безопасности
В Летнем саду Ижевска, что на улице Горького, пересматривают систему безопасности после смертельного инцидента, который произошел в ноябре 2018 года. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин, усилят безопасность.
- Мы работаем над этим и пересматриваем в целом систему безопасности в парках. Наша задача, чтобы это была безопасная территория и мы все для этого предпримем, - сообщил Сергей Буторин.
В ноябре 2018 года на подростка упала чаша фонтана, когда компания друзей дурачились около архитектурного объекта (продолжение).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В парке имени Кирова в Ижевске «перезагрузят» аттракционы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сколько нарушений по уборке снега было выявлено за 3 марта? Какое наказание понесут виновные.
Алина Загитова сделала сюрприз зрителям на фестивале японской культуры «Сакура».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»