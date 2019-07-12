24% призывников из Удмуртии освободили от службы в армии по состоянию здоровья
В Удмуртии 24% призывников освободили от службы в армии по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Удмуртии Петра Опарина со ссылкой на доклад военного комиссара региона Александра Комлева.
Всего ряды российской армии пополнили 1 203 человека из республики. При этом регион не выполнил задание на отправку молодых людей, имеющих военно-учетную специальность, то есть водителей с категорией С. Недостаток в 56 водителях восполнен призывниками без водительского удостоверения.
Около четырех тысяч человек не были оповещены и не явились в военкомат. Также в следственные органы направлены материалы в отношении 40 «уклонистов».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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