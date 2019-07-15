Новый сквер появится в Ижевске
В Ижевске на пересечении улиц Степная и Парашютная появится новый сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- С 10 июля уже ведутся строительно-монтажные работы. Там будут укладывать тротуарную плитку, устроят газон, а также девять светодиодных светильников. Там же расположатся скамейки, сцена-подиум, шахматные столы и урны, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
В этом году выполнят планировку территории, монтаж сетей наружного освещения и части железобетонных конструкций на сумму 995 тысяч рублей. Оставшиеся работы планируется завершить в течение 2020-2022 годов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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