Жителя Удмуртии осудили за покушение на убийство

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-15T13:29:28+03:00

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В Удмуртии местного жителя осудили за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Осужденный был в гостях у знакомых и выпивал. Между двумя мужчинами гостями произошла ссора, в которую вмешалась жена одного их них. Через некоторое время она осталась наедине с осужденным, при этом ссора продолжилась. В ходе конфликта мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил женщину, - сообщает ведомство.

Мужчину удержали прибежавшие на крик друзья потерпевшей. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также осужденный должен будет выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU