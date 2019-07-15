Жителя Удмуртии осудили за покушение на убийство
В Удмуртии местного жителя осудили за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Осужденный был в гостях у знакомых и выпивал. Между двумя мужчинами гостями произошла ссора, в которую вмешалась жена одного их них. Через некоторое время она осталась наедине с осужденным, при этом ссора продолжилась. В ходе конфликта мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил женщину, - сообщает ведомство.
Мужчину удержали прибежавшие на крик друзья потерпевшей. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также осужденный должен будет выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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