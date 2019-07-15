СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-15T16:28:53+03:00

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Концерн «Калашников» рассказал, как был спроектирован автомат нового поколения – АК-12. Об этом сообщает Калашников Медиа.

- Проектирование АК-12 начинается с разработки «контрольной структуры» изделия, которая обеспечивает организацию параллельного проектирования и служит исходными данными для 3D-проектирования. При разработке «контрольной структуры» формируется статический вид компоновки изделия и проверяется кинематика основных подвижных элементов, - сообщает Калашников Медиа.

Кстати автомат полностью спроектирован с использованием цифровых технологий, поэтому его «электронный макет» соответствует всем физическим компонентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU