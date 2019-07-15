2019-07-15T16:28:53+03:00
Общество

Концерн «Калашников» рассказал, как был спроектирован автомат нового поколения

Автомат АК-12 спроектирован с использованием цифровых технологий
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Концерн «Калашников» рассказал, как был спроектирован автомат нового поколения – АК-12. Об этом сообщает Калашников Медиа.

- Проектирование АК-12 начинается с разработки «контрольной структуры» изделия, которая обеспечивает организацию параллельного проектирования и служит исходными данными для 3D-проектирования. При разработке «контрольной структуры» формируется статический вид компоновки изделия и проверяется кинематика основных подвижных элементов, - сообщает Калашников Медиа.

Кстати автомат полностью спроектирован с использованием цифровых технологий, поэтому его «электронный макет» соответствует всем физическим компонентам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Лету в Удмуртии быть! Не смотрите в окно, смотрите прогноз погоды. Спойлер: дожди наконец-то закончатся.

- Будет ли платить Алина Загитова штраф за нарушение ПДД?

- Ужас! Жителя Удмуртии осудили за покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночной крестный ход состоится в Ижевске
В Удмуртии водитель автомобиля «Форд» сбил лося
Дорожники устраняют в Ижевске колейность на дорогах
«Настоящий праздник для всех любителей громкой музыки»: как прошел этап чемпионата по автозвуку в Ижевске
Теплая погода вернется в Удмуртию
Жителя Удмуртии осудили за покушение на убийство
Новый сквер появится в Ижевске
Рыцарские бои и девушка в доспехах: самые яркие моменты фестиваля «Русь дружинная»
Отец со своим сыном в Ижевске обвиняются в краже на сумму 700 тысяч рублей
Ижевчане смогут присмотреться к квартирам в новостройках
На трассе Удмуртии водитель без прав вылетел на «встречку»
«Теплоход здоровья» запустят в Ижевске
35-летняя ижевчанка выпала из окна 13 этажа
«Благоустройство Центральной площади в Ижевске идет по плану»: депутаты госдумы России провели ход работ
Ижевчанин лишился 100 тыс. рублей, пытаясь купить квадроцикл по объявлению
Два ижевских заведения и магазин приостановят работу оборудования, мешавшего жителям спать
В Ижевске задержан ночной похититель крышек от канализационных люков
Квартиры для 160 детей-сирот из Удмуртии будут куплены уже в этом году
Отец фигуристки из Ижевска Алины Загитовой возглавил молодежку хоккейного клуба в Казани