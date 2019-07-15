Дорожники устраняют в Ижевске колейность на дорогах
В Ижевске специалисты устраняют колейность на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На данный момент уже отремонтированы улицы Советская на участке от Ломоносова до Удмуртской, Пушкинская в районе перекрестка с переулком Северный. Также продолжаются работы на улице Ракетная на участке от дома №1 до улицы Орджоникидзе, - сообщает пресс-служба.
Также планируется устранить колейность на улице Ворошилова. На всех этих участках проводится частичная срезка асфальта и укладывается новый слой.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» колеи будут убирать на улице Максима Горького на участках от Кирова до переулка Широкий и от Карла Либкнехта до Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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