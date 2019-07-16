Разборки по-ижевски: местный житель выстрелил в соседа из ружья

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-16T14:28:38+03:00

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В Ижевске соседи хотели разрешить конфликт с помощью ружья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В микрорайоне Костина Мельница между 59-летним подозреваемым и его соседом произошла ссора. После чего злоумышленник зашел к себе домой, взял ружье и несколько раз выстрелил в сторону соседского участка. Одна из пуль попала потерпевшему в ногу, - сообщает ведомство.

Полицию и «скорую помощь» вызвали очевидцы. Потерпевшего отвезли в больницу. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены в Экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии для проведения исследований, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинении вреда здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU