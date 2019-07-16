2019-07-16T15:28:23+03:00
Происшествия

Двое жителей Удмуртии пьяными угнали машину у родственника

Один из угонщиков был ранее судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали двоих угонщиков. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

- Сообщение об угнанной машине «ВАЗ-2105» поступило от мужчины, который был дядей одного из угонщиков. Мужчина пояснил, что их родственница видела, как племянник вместе с приятелем сели в машину и уехали. Через непродолжительное время угонщики были задержаны в центре Сарапула, - сообщает ведомство.

Двое молодых людей 20 лет оказались пьяными. Также было установлено, что один из них был ранее судим за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Позже нарушителей передали полиции. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения машиной без цели хищения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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