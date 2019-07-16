На Воткинском шоссе в Ижевске установят знак «Движение запрещено»
В Ижевске на Воткинском шоссе установят знак 3.2 «Движение запрещено». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Установить дорожный знак 3.2 «движение запрещено» по Воткинскому шоссе у здания № 56 по схеме, согласованной в установленном порядке.
Фото: гугл карты
Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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