На Воткинском шоссе в Ижевске установят знак «Движение запрещено»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-16T16:48:54+03:00

Знак будет установлен в целях обеспечения безопасности дорожного движения

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В Ижевске на Воткинском шоссе установят знак 3.2 «Движение запрещено». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Установить дорожный знак 3.2 «движение запрещено» по Воткинскому шоссе у здания № 56 по схеме, согласованной в установленном порядке.

Фото: гугл карты

Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения.

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ИСТОЧНИК KP.RU