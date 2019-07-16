2019-07-16T16:48:54+03:00
Общество

На Воткинском шоссе в Ижевске установят знак «Движение запрещено»

Знак будет установлен в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске на Воткинском шоссе установят знак 3.2 «Движение запрещено». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Установить дорожный знак 3.2 «движение запрещено» по Воткинскому шоссе у здания № 56 по схеме, согласованной в установленном порядке.

Фото: гугл карты

Фото: гугл карты

Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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