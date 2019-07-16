В связи с ремонтом теплотрассы в Ижевске ограничат движение на улице Свободы
В Ижевске на улице Свободы ограничат движение в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Участок от улицы Красногеройской до улицы Советской перекроют с 20:00 17 июля до 05:00 22 июля, - сообщает ведомство.
Управление ГИБДД МВД по Удмуртии рекомендует заранее освободить указанный участок от припаркованных машин, а также своевременно выбирать возможный путь объезда. Будьте внимательны, обращайте внимание на установленные знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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