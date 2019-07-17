Два человека из Удмуртии пострадали в ДТП с пьяным водителем

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-17T11:11:01+03:00

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16 июля в Красногорском районе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 51-летний нетрезвый водитель машины «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в световую опору. При этом у мужчины не было водительских прав, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и его пассажиры - 46-летний мужчина и 44-летняя женщина - получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU