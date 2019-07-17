Два человека из Удмуртии пострадали в ДТП с пьяным водителем
16 июля в Красногорском районе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 51-летний нетрезвый водитель машины «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в световую опору. При этом у мужчины не было водительских прав, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель и его пассажиры - 46-летний мужчина и 44-летняя женщина - получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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