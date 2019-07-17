2019-07-17T13:20:03+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина

Между пенсионерами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 62-летнего местного жителя обвиняют в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, 15 июля подозреваемый и его 67-летний односельчанин выпивали. Далее между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил знакомого ножом в область сердца, - сообщает ведомство.

В результате мужчина скончался почти сразу. На данный момент злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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