Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
В Удмуртии 62-летнего местного жителя обвиняют в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- По данным следствия, 15 июля подозреваемый и его 67-летний односельчанин выпивали. Далее между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил знакомого ножом в область сердца, - сообщает ведомство.
В результате мужчина скончался почти сразу. На данный момент злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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