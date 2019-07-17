Что было с дорожным знаком на перекрестке улиц Гагарина и Магистральная в Ижевске
Большинство автомобилистов Ижевска возмутило, что на перекрестке улиц Гагарина-Магистральная несколько раз меняли дорожный знак «Направление движения по полосам». По какой причине это происходило выяснила «Комсомолка».
Фото: Руслан Талипов
- Изменения схемы движения на перекрестке вводились с целью оптимизации условий движения основных транспортных потоков. Установленную схему движения по состоянию на 11 июля менять больше не планируется, - сообщили в Управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.
Окончательный вариант знака Фото: Людмила Бладыка
Напомним, в Ижевске на участке улицы Воткинское шоссе установят знак "Движение запрещено".
- Новые дорожные знаки появятся на улицах города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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