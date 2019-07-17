2019-07-17T15:38:44+03:00
Происшествия

Шестилетняя девочка из Удмуртии утонула во время купания

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: www.kp.kzФото: www.kp.kz
Изменить размер текста:

В Удмуртии шестилетняя девочка утонула в реке во время купания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, 16 июля около 17:00 на реке Шарканка в селе Шаркан утонула 6-летняя девочка. Она купалась вместе с группой детей в возрасте от 6 до 9 лет. При этом дети плавали в месте непредназначенном для купания, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии. Также будут устанавливать роль администрации района и всех взрослых, которые допустили нахождение детей на реке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- А также разбираемся правда ли, что в массовой гибели пчел виноваты химикаты.

- Уголовное дело возбудили в отношении пенсионера из Удмуртии. В чем его обвиняют.

- Специалисты вновь зафиксировали повышение цены на бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следующий этап гидравлических испытаний в Ижевске пройдет без отключений воды
Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране
В частном секторе Ижевска роют канавы для водоотведения
«Я не собираюсь участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио»: Туктамышева разыграла поклонников
22 июля на «НАШЕм Радио в Ижевске» стартует игра «Охота»
Из-за ДТП в Ижевске остановлено движение трамвая №5
В Удмуртии зафиксировали повышение цен на бензин
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
Что было с дорожным знаком на перекрестке улиц Гагарина и Магистральная в Ижевске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge
Администрация Удмуртского государственного университета извинилась за задержку дипломов
Два человека из Удмуртии пострадали в ДТП с пьяным водителем
Жительница Удмуртии пыталась пронести в колонию запрещенные предметы в прическе
Дорожники приступили к ремонту сразу трех улиц в Ижевске
Ижевчане смогут присмотреться к квартирам в новостройках
Детский врач из Удмуртии, осужденный за незаконный оборот наркотиков, продолжал работать
В Ижевске вновь подняли вопрос об установке памятника Петру Чайковскому
Почему сломали новые бордюры на улице Салютовская в Ижевске?
Житель Удмуртии пытался зарезать «наемных убийц»
КВН-щик из Удмуртии просит Путина изменить правовой статус отца в России