Шестилетняя девочка из Удмуртии утонула во время купания
В Удмуртии шестилетняя девочка утонула в реке во время купания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- По данным следствия, 16 июля около 17:00 на реке Шарканка в селе Шаркан утонула 6-летняя девочка. Она купалась вместе с группой детей в возрасте от 6 до 9 лет. При этом дети плавали в месте непредназначенном для купания, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии. Также будут устанавливать роль администрации района и всех взрослых, которые допустили нахождение детей на реке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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