2019-07-17T14:11:12+03:00
Общество

В Удмуртии зафиксировали повышение цен на бензин

Стоимость увеличилась в период с 8 по 15 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии специалисты зафиксировали повышение цен на бензин. Об этом сообщает Удмуртстат.

Средняя цена на бензин АИ-98 осталась без изменений, цена на АИ-92 выросла на 0,6 коп. - до 42,09 рублей, цена на АИ-98 выросла на 0,6 коп. - до 45,90 рублей, а также цена выросла на дизельное топливо - до 46 рублей (+0,5 коп.).

Напомним, ижевчане говорят о повышении цен на бензин. Разбираемся с экспертами и пытаемся просчитать, на сколько еще подорожает топливо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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