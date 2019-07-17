2019-07-17T15:57:31+03:00
Общество

Следующий этап гидравлических испытаний в Ижевске пройдет без отключений воды

Испытания пройдут с 18 по 26 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске очередной этап гидравлических испытаний пройдет без отключений горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

С 18 по 26 июля специалисты проведут проверку магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2. На время диагностики в дома будет поступать вода по резервной линии. Напомним, что участок ТЭЦ-2 пролегает через промзону в районе Автозавода.

При этом важно помнить, что во время испытаний теплоноситель подается в трубы с повышением давлением. Возможны выход воды, образование промоин и провалов.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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