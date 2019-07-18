«Хохряковское» кладбище в Ижевске закроют для свободных захоронений
Городское кладбище «Хохряковское» закроют для свободных захоронений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
- В связи с полным использованием территории общественного городского кладбища «Хохряковское» для создания новых мест захоронений, принято решение закрыть территорию, - сообщает пресс-служба.
Захоронения будут возможны в случаях: на участке почетных захоронений, на участке воинских захоронений, на семейные (родовые) захоронения, в родственные могилы и на места в границах ограды родственных захоронений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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