На участке улицы 10 лет Октября в Ижевске ограничат движение
В Ижевске ограничат движение по улице 10 лет Октября перед пересечением с улицей Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Движение на участке ограничат с 22:00 19 июля до 06:00 22 июля. Там будут проводиться работы по строительству теплотрассы, - сообщает пресс-служба.
Водителей просят выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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