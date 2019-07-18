На участке улицы 10 лет Октября в Ижевске ограничат движение

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-18T07:08:00+03:00

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В Ижевске ограничат движение по улице 10 лет Октября перед пересечением с улицей Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Движение на участке ограничат с 22:00 19 июля до 06:00 22 июля. Там будут проводиться работы по строительству теплотрассы, - сообщает пресс-служба.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU