Лунное затмение в Ижевске удалось снять на видео

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-18T08:34:27+03:00

Затмение было с 16 на 17 июля

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В Ижевске можно было наблюдать частичное лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля. Одному из местных жителей удалось снять на видео затмение.

Фото: Alexey Bas

В общем, астрономическое явление длилось около двух часов. В этот раз происходило частичное лунное затмение – 65% диска Луны оказалось в тени Земли.

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Частное лунное затмение.Как было видно у нас в Ижевске. Максимальная фаза 0.65. 17.07.19 01-34

ИСТОЧНИК KP.RU