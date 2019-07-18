Лунное затмение в Ижевске удалось снять на видео
В Ижевске можно было наблюдать частичное лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля. Одному из местных жителей удалось снять на видео затмение.
Фото: Alexey Bas
В общем, астрономическое явление длилось около двух часов. В этот раз происходило частичное лунное затмение – 65% диска Луны оказалось в тени Земли.
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Частное лунное затмение.Как было видно у нас в Ижевске. Максимальная фаза 0.65. 17.07.19 01-34
ИСТОЧНИК KP.RU
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