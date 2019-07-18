В Ижевске начался ремонт тротуара на улице Ворошилова

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-18T12:20:18+03:00

Работы проводятся за счет средств, сэкономленных за счет сокращения чиновников

Изменить размер текста: A A

В Ижевске начали ремонтировать тротуар на улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На участке уже демонтированы бордюры, рабочие укладывают щебеночное основание. Также продолжаются работы на улице 8 Марта, от улицы Грибоедова до улицы Тимирязева. Там с обеих сторон будут построены новые тротуары, - сообщает пресс-служба.

Ремонт 11 тротуаров в городе планируют завершить до 31 августа.

Сумма торгов составила 8,5 млн рублей. Все работы выполняются за счет средств, сэкономленных за счет сокращения чиновников.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава города проверил, как идет ремонт в школе-интернате №13. Что там планируют сделать и когда откроют учреждение.

- Движение на участке улицы 10 лет Октября ограничат из-за ремонта теплотрассы.

- «Комсомолка» решила проверить, как вновь отремонтированные дороги справились с сильным ливнем. Итоги читайте на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU