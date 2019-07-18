В Ижевске начался ремонт тротуара на улице Ворошилова
В Ижевске начали ремонтировать тротуар на улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На участке уже демонтированы бордюры, рабочие укладывают щебеночное основание. Также продолжаются работы на улице 8 Марта, от улицы Грибоедова до улицы Тимирязева. Там с обеих сторон будут построены новые тротуары, - сообщает пресс-служба.
Ремонт 11 тротуаров в городе планируют завершить до 31 августа.
Сумма торгов составила 8,5 млн рублей. Все работы выполняются за счет средств, сэкономленных за счет сокращения чиновников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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