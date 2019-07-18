2019-07-18T12:20:18+03:00
Общество

В Ижевске начался ремонт тротуара на улице Ворошилова

Работы проводятся за счет средств, сэкономленных за счет сокращения чиновников
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске начали ремонтировать тротуар на улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На участке уже демонтированы бордюры, рабочие укладывают щебеночное основание. Также продолжаются работы на улице 8 Марта, от улицы Грибоедова до улицы Тимирязева. Там с обеих сторон будут построены новые тротуары, - сообщает пресс-служба.

Ремонт 11 тротуаров в городе планируют завершить до 31 августа.

Сумма торгов составила 8,5 млн рублей. Все работы выполняются за счет средств, сэкономленных за счет сокращения чиновников.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава города проверил, как идет ремонт в школе-интернате №13. Что там планируют сделать и когда откроют учреждение.

- Движение на участке улицы 10 лет Октября ограничат из-за ремонта теплотрассы.

- «Комсомолка» решила проверить, как вновь отремонтированные дороги справились с сильным ливнем. Итоги читайте на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт дороги начался в Ижевске на улице Берша
Водитель «Лады» из Удмуртии сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста
Где чаще всего ижевчане сталкиваются с клещами
Разборки по-взрослому: в Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля
Утвердили список улиц в частном секторе Ижевска, где начнется щебенение
Житель Удмуртии из-за ревности убил свою бывшую девушку
Лунное затмение в Ижевске удалось снять на видео
Школа-интернат №13 в Ижевске будет открыта в октябре 2019 года
На участке улицы 10 лет Октября в Ижевске ограничат движение
«Хохряковское» кладбище в Ижевске закроют для свободных захоронений
«Комсомолка» проверила состояние отремонтированных дорог в Ижевске после ливня
Ижевчанина задержали за незаконную вырубку леса
Кассира осудили за присвоение миллиона рублей, принадлежащих Минздраву Удмуртии
Следующий этап гидравлических испытаний в Ижевске пройдет без отключений воды