2019-07-18T12:19:40+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии из-за ревности убил свою бывшую девушку

На данный момент мужчина находится под стражей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии мужчина убил свою бывшую девушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, пара жила в гражданском браке. После того, как они расстались, 21-летняя девушка переехала с двухлетней дочерью к родителям. В ночь с 16 на 17 июля обвиняемый наблюдал за домом. Около 3 часов ночи ему показалось, что в доме есть мужчина. Обвиняемый сходил в соседний дом, взял нож и, когда бывшая возлюбленная открыла ему дверь, несколько раз ударил ее в область грудной клетки, - сообщает ведомство.

От полученных повреждений девушка скончалась. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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