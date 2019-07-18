2019-07-18T11:42:14+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» из Удмуртии сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста

ДТП произошло 18 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 50-летний мужчина за рулем машины «Лада Калина» сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста, который выехал на проезжую часть, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Специалисты назвали места, где чаще всего жители города встречались с клещами.

- Разборки по-взрослому: в Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля.

- Появился список утвержденных улиц в частном секторе Ижевска, где начнется ощебенение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт дороги начался в Ижевске на улице Берша
Где чаще всего ижевчане сталкиваются с клещами
Разборки по-взрослому: в Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля
Утвердили список улиц в частном секторе Ижевска, где начнется щебенение
Житель Удмуртии из-за ревности убил свою бывшую девушку
В Ижевске начался ремонт тротуара на улице Ворошилова
Лунное затмение в Ижевске удалось снять на видео
Школа-интернат №13 в Ижевске будет открыта в октябре 2019 года
На участке улицы 10 лет Октября в Ижевске ограничат движение
«Хохряковское» кладбище в Ижевске закроют для свободных захоронений
«Комсомолка» проверила состояние отремонтированных дорог в Ижевске после ливня
Ижевчанина задержали за незаконную вырубку леса
Кассира осудили за присвоение миллиона рублей, принадлежащих Минздраву Удмуртии
Следующий этап гидравлических испытаний в Ижевске пройдет без отключений воды