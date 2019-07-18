Водитель «Лады» из Удмуртии сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста
В Удмуртии произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 50-летний мужчина за рулем машины «Лада Калина» сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста, который выехал на проезжую часть, - сообщает ведомство.
В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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