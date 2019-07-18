2019-07-18T15:37:07+03:00
Происшествия

Лже-соцработница украла 230 тысяч рублей у пенсионера из Ижевска

Мошенница предложила пенсионеру обменять старые деньги на «новые»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 90-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о хищении у него крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- К пенсионеру пришла неизвестная и представилась сотрудницей соцслужбы. Далее она сообщила, что сейчас проводится обмен денег. Также она пояснила пенсионеру, что ей нужно записать серию и номер всей имеющейся суммы у пострадавшего, а сам обмен пройдет позже. Мужчина достал все деньги из тайника, продиктовал номер и вышел из комнаты, а когда вернулся, не обнаружил ни денег, ни «соцработницы», - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 230 тысяч рублей. На данный момент устанавливается личность мошенницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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