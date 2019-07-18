Пермяк, который поехал на велосипеде до Сочи, заезжал в Ижевск

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-18T13:25:37+03:00

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Житель Перми, который отправился в Сочи на велосипеде, заезжал в Ижевск. Свои прогулки по городу он описывал в группе ВКонтакте.

- Сходил в оружейную . Очень все хотелось потрогать и понажимать, но там нельзя к ним касаться. Далее прогулка по набережной и зоопарк. Зоопарк красивый и хорошо все устроено, но в последнее время, нет особого желания их посещать, так же как и разонравились представления в цирке с использованием животных. Поездил в трамвае на заднем сиденье и поел Ижевское мороженое и попил Ижевской минералки. Забрал велосипед с отлаженными переклюками, встретился с Ижевскими велосипедистами и стартанули провожать меня, - написал Андрей Трухонин

Владимир Маратканов

Далее он отправился в Набережные Челны.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На улице Берша начался долгожданный ремонт дороги. Когда планируют завершить работы и что там появится.

- Появился список утвержденных улиц в частном секторе Ижевска, где начнется ощебенение.

- Глава города проверил, как идет ремонт в школе-интернате №13. Что там планируют сделать и когда откроют учреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1440" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/720934" frameborder="0"></iframe> Житель Перми, который отправился в Сочи на велосипеде, заезжал в Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU