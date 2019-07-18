2019-07-18T13:25:37+03:00
Общество

Пермяк, который поехал на велосипеде до Сочи, заезжал в Ижевск

Он прогулялся по зоопарку, набережной и посетил оружейный музей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Владимир МараткановФото: Владимир Маратканов
Изменить размер текста:

Житель Перми, который отправился в Сочи на велосипеде, заезжал в Ижевск. Свои прогулки по городу он описывал в группе ВКонтакте.

- Сходил в оружейную . Очень все хотелось потрогать и понажимать, но там нельзя к ним касаться. Далее прогулка по набережной и зоопарк. Зоопарк красивый и хорошо все устроено, но в последнее время, нет особого желания их посещать, так же как и разонравились представления в цирке с использованием животных. Поездил в трамвае на заднем сиденье и поел Ижевское мороженое и попил Ижевской минералки. Забрал велосипед с отлаженными переклюками, встретился с Ижевскими велосипедистами и стартанули провожать меня, - написал Андрей Трухонин

Владимир Маратканов

Владимир Маратканов

Далее он отправился в Набережные Челны.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На улице Берша начался долгожданный ремонт дороги. Когда планируют завершить работы и что там появится.

- Появился список утвержденных улиц в частном секторе Ижевска, где начнется ощебенение.

- Глава города проверил, как идет ремонт в школе-интернате №13. Что там планируют сделать и когда откроют учреждение.

Житель Перми, который отправился в Сочи на велосипеде, заезжал в Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии
Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни в Удмуртии
Дорожники начали ремонт на трассе Ижевск-Сарапул
Видео: что происходит за забором на Центральной площади Ижевска
Лже-соцработница украла 230 тысяч рублей у пенсионера из Ижевска
Ремонт дороги начался в Ижевске на улице Берша
Водитель «Лады» из Удмуртии сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста
Где чаще всего ижевчане сталкиваются с клещами
Разборки по-взрослому: в Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля
Утвердили список улиц в частном секторе Ижевска, где начнется щебенение
Житель Удмуртии из-за ревности убил свою бывшую девушку
В Ижевске начался ремонт тротуара на улице Ворошилова
Лунное затмение в Ижевске удалось снять на видео
Школа-интернат №13 в Ижевске будет открыта в октябре 2019 года
На участке улицы 10 лет Октября в Ижевске ограничат движение
«Хохряковское» кладбище в Ижевске закроют для свободных захоронений
«Комсомолка» проверила состояние отремонтированных дорог в Ижевске после ливня
Ижевчанина задержали за незаконную вырубку леса
Кассира осудили за присвоение миллиона рублей, принадлежащих Минздраву Удмуртии
Следующий этап гидравлических испытаний в Ижевске пройдет без отключений воды