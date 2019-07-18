Дорожники начали ремонт на трассе Ижевск-Сарапул

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-18T14:58:44+03:00

На этом участке отремонтируют 7,4 км дороги

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Дорожники приступили к ремонту трассы Ижевск-Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

По информации ведомства, отремонтируют 7,4 км дороги. Этот участок начинается в районе СНТ «Нива» и продолжается до поворота на Бабино. Сейчас на участке приступили к демонтажу изношенного слоя асфальта.

В ходе ремонтных работ будут демонтированы поврежденные железобетонные лотки, специалисты обновят покрытие на посадочных площадках на остановках общественного транспорта, уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, обустроят 10 съездов, восстановят покрытие тротуара к СНТ «Нива», проведут ремонт водоотводных труб, укрепят обочины щебнем и асфальтовой крошкой.

Работы планируется завершить к середине августа. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, на данный момент из 23 участков загородных трасс, запланированных к ремонту по нацпроекту, полностью выполнено 11, и столько же в работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU