Дорожники начали ремонт на трассе Ижевск-Сарапул
Дорожники приступили к ремонту трассы Ижевск-Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
По информации ведомства, отремонтируют 7,4 км дороги. Этот участок начинается в районе СНТ «Нива» и продолжается до поворота на Бабино. Сейчас на участке приступили к демонтажу изношенного слоя асфальта.
В ходе ремонтных работ будут демонтированы поврежденные железобетонные лотки, специалисты обновят покрытие на посадочных площадках на остановках общественного транспорта, уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, обустроят 10 съездов, восстановят покрытие тротуара к СНТ «Нива», проведут ремонт водоотводных труб, укрепят обочины щебнем и асфальтовой крошкой.
Работы планируется завершить к середине августа. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, на данный момент из 23 участков загородных трасс, запланированных к ремонту по нацпроекту, полностью выполнено 11, и столько же в работе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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