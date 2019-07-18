Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-18T15:14:50+03:00

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В Удмуртии конец недели ожидается дождливым. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

- Конец недели - с кратковременными локальными дождями и грозами, но это не сравнится с тем, что наблюдалось в предыдущие три дня. В пятницу и субботу еще тепло, в воскресенье немного прохладнее +22…+24 градуса, - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, в пятницу, 19 июля ожидается малооблачная погода с небольшими дождями. Температура днем +25…+26 градусов, ночью +16…+18 градусов.

20 июля, в субботу, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем +25 градусов, ночью +14…+16 градусов.

21 июля, в воскресенье, будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. Температура днем +22 градуса, ночью +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU