Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии
В Удмуртии произошло ДТП с участие детей на электросамокате. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 17 июля в деревне Русский Вожой Завьяловского района 43-летний водитель машины «Фиат» сбил 9-летнего мальчика на электросамокате и 7-летнюю девочку, которая ехала на самокате в качестве пассажира, - сообщает ведомство.
В результате ДТП дети получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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