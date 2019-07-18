Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-18T15:27:29+03:00

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В Удмуртии произошло ДТП с участие детей на электросамокате. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 17 июля в деревне Русский Вожой Завьяловского района 43-летний водитель машины «Фиат» сбил 9-летнего мальчика на электросамокате и 7-летнюю девочку, которая ехала на самокате в качестве пассажира, - сообщает ведомство.

В результате ДТП дети получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU