Одну из пропавших в Удмуртии девочек нашли

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-19T11:42:49+03:00

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Одну из пропавших девушек в Удмуртии нашли. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 18», с 16-летней жительницей Пермского края все хорошо, она здорова.

Напомним, что 18 июля прошла информация о пропаже двух девушек – они жительницы Перми, приехали в оздоровительный лагерь в Удмуртии. На данный момент продолжаются поиски второй – 13-летней девочки. Есть предположение, что они решили самостоятельно вернуться в родной город.

Приметы: Рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.

Была одета в черную футболку с надписью Slipknot, черные джинсы, кроссовки бирюзового цвета.

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ИСТОЧНИК KP.RU