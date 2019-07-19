В выходные сразу на нескольких улицах Ижевска ограничат движение

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-19T11:50:45+03:00

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В предстоящие выходные коммунальщики будут менять теплосети сразу на трех участках в Ижевске. В связи с этим движение будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Как сообщает пресс-служба компании, движение будет ограничено по улице 10 лет Октября на участке между улицами Пушкинская и Щорса с 22:00 19 июля до 06:00 22 июля. Также на улице В. Сивкова будет закрыт проезд на перекрестке с улицей Красногеройской - по направлению к Михайловскому собору. Движения не будет с 08:00 20 июля до 20:00 21 июля. Еще один участок, где заменят теплосети - район улицы Ракетной. С 08:00 20 июля до 04:00 22 июля будет полностью ограничено движение транспорта на въезде в микрорайон.

«Удмуртские коммунальные системы» приносят горожанам извинения за вынужденные временные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU