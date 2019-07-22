СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-22T11:44:17+03:00

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В выходные в Удмуртии утонули три человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В ночь с 19 на 20 июля трое мужчин пьяные приехали на берег реки Кама в районе деревни Поваренки Завьяловского района. Во время купания 22-летний молодой человек утонул. Также 20 июля днем трое пьяных мужчин решили искупаться на территории СНТ «Нива» в Завьяловском районе. Когда 38-летний мужчина стал тонуть, другой начал его спасать и при этом сам утонул. И еще одна трагедия в Завьяловском районе 22 июля рыбаки нашли тело женщины, которое находилось в реке несколько суток. Личность женщины устанавливают, - сообщает ведомство.

В рамках проверки следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, также осмотрены места происшествий.

В этой связи следственное управление обращается к жителям республики. При купании в водоемах соблюдайте правила безопасного поведения на воде. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! Не допускайте купания в необорудованных и не предназначенных для купания местах!

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ИСТОЧНИК KP.RU