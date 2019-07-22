2019-07-22T16:35:51+03:00
Общество

Ко Дню оружейника в Ижевске пройдет стрит-арт фестиваль

20 июля прошла встреча активистов и главы города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Иван ЛичидовФото: Иван Личидов
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Ко Дню оружейника в Ижевске пройдет стрит-арт фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя молодежного объединения «АРт-резиденция» Ивана Личидова.

20 июля, в субботу, прошла встреча активистов, главы города Олега Бекмеметьева, замглавы администрации Дмитрия Чистякова с начальником управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска Катриной Селезневой.

- Печати, подписи проставлены, положение и сметы утверждены. Фестивалю стрит-арта 100% быть, - написал Иван Личидов на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба администрации города, праздничные мероприятия, посвященные Дню оружейника, начнутся 18 сентября и завершатся 22 сентября. В эти дни пройдет Форум оружейников России.

Также ожидается визит Президента России Владимира Путина, Президента Российского союза промышленников и предпринимателей России Александра Шохина и профильных министров из 85 субъектов страны.

Ко Дню оружейника в Ижевске состоится открытие благоустроенной Центральной площади и юношеского технопарка М.Т. Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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