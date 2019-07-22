Ко Дню оружейника в Ижевске пройдет стрит-арт фестиваль
Ко Дню оружейника в Ижевске пройдет стрит-арт фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя молодежного объединения «АРт-резиденция» Ивана Личидова.
20 июля, в субботу, прошла встреча активистов, главы города Олега Бекмеметьева, замглавы администрации Дмитрия Чистякова с начальником управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска Катриной Селезневой.
- Печати, подписи проставлены, положение и сметы утверждены. Фестивалю стрит-арта 100% быть, - написал Иван Личидов на своей странице «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба администрации города, праздничные мероприятия, посвященные Дню оружейника, начнутся 18 сентября и завершатся 22 сентября. В эти дни пройдет Форум оружейников России.
Также ожидается визит Президента России Владимира Путина, Президента Российского союза промышленников и предпринимателей России Александра Шохина и профильных министров из 85 субъектов страны.
Ко Дню оружейника в Ижевске состоится открытие благоустроенной Центральной площади и юношеского технопарка М.Т. Калашникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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