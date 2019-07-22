Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на интересующие вопросы своих поклонников
Фигуристка Елизавета Туктамышева в своем профиле инстаграм ответила на интересующие вопросы поклонников. И, уже по сложившейся традиции, не обошлось без юмора спортсменки.
- Как тебе удается так высоко прыгать? Я ем кашу по утрам.
- Кто твой любимый исполнитель? Псой Короленко.
- Что из японской кухни тебе нравится? Я люблю все.
- Почему каскад лутц-риттбергер считается сложным в фигурном катании? Потому что он сложный.
- Кто первым прыгнул тройной аксель, ты или Андрей Лазукин? Я.
- На что ты можешь смотреть бесконечно? На огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
- Что у тебя получается лучше всего? Постолимпийский сезон, - написала Туктамышева.
Напомним, Елизавета Туктамышева разыграла своих поклонников.
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Elizaveta Tuktamysheva - Closing Gala - 2015 European Figure Skating Championships.Elizaveta Tuktamysheva - Closing Gala - 2015 European Figure Skating Championships in Stockholm
ИСТОЧНИК KP.RU
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