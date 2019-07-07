2019-07-07T12:24:49+03:00
Спорт

Известный российский фигурист стал постановщиком новой показательной программы Елизаветы Туктамышевой

Фигуристка рассказала об этом в соцсетях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм фигуристкиФото: инстаграм фигуристки
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Елизавета Туктамышева рассказала своим поклонникам, кто стал постановщиком своей новой показательной программы. Об этом она написала в инстаграм.

- Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном, - пошутила фигуристка.

Елизавета Туктамышева покажет номер под композицию Shallow, ставил номер известный российский фигурист Илья Авербух.

Напомним, в прошлом сезоне Туктамышева удивила всех своим показательным номером с элементами стриптиза. Для танца спортсменка выбрала образ стюардессы и хит Toxic Бритни Спирс.

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Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born).Listen to brand new music from Bradley Cooper & Lady Gaga from the 'A Star Is Born' Soundtrack: http://smarturl.it/ASIBSoundtrack Get tickets to see the film: US: http://www.astarisbornmovie.com/#/GetTickets International: http://www.astarisborninternational.com Follow Lady Gaga: Facebook: http://gaga.lk/facebook Twitter: http://gaga.lk/Twitter Instagram: http://gaga.lk/Instagram Snapchat: http://gaga.lk/Snapchat Spotify: http://gaga.lk/Spotify Email List: http://gaga.lk/News

ИСТОЧНИК KP.RU

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