Известный российский фигурист стал постановщиком новой показательной программы Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева рассказала своим поклонникам, кто стал постановщиком своей новой показательной программы. Об этом она написала в инстаграм.

- Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном, - пошутила фигуристка.

Елизавета Туктамышева покажет номер под композицию Shallow, ставил номер известный российский фигурист Илья Авербух.

Напомним, в прошлом сезоне Туктамышева удивила всех своим показательным номером с элементами стриптиза. Для танца спортсменка выбрала образ стюардессы и хит Toxic Бритни Спирс.

