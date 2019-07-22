2019-07-22T17:02:07+03:00
Общество

В Летнем саду Ижевска появится новый аттракцион

На данный момент работы по подготовке площадки ведутся ночью
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба "Парков Ижевска"Фото: пресс-служба "Парков Ижевска"
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В Летнем саду имени Горького в Ижевске появится новый аттракцион «Летающие слоны». Об этом сообщил гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

- Новый аттракцион «Летающие слоны» новый современный аттракцион. Пока готовим площадку, планируем, что через недели три уже запустим. Принцип действия – кабина будет подниматься вверх на 7 метров, опускаться вниз и по кругу. Вообще это семейный аттракцион, у нас любят такие карусели, когда родителям можно вместе с детьми кататься. На данный момент стоимость не установлена, но около 160-180 рублей точно будет. Сейчас работы ведутся в ночное время, чтобы не тревожить посетителей Летнего сада, - рассказал «Комсомольской правде» Сергей Викторович.

Фото: пресс-служба "Парков Ижевска"

Фото: пресс-служба "Парков Ижевска"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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